+Europa: Della Vedova "Rimini e la Romagna come centro nazionale di gestione delle risorse energetiche"

A Rimini il segretario nazionale di +Europa, Benedetto Della Vedova, ha presentato i candidati romagnoli alle elezioni politiche del 25 settembre. Accanto a lui Simona Viola, candidata al Senato nel collegio uninominale Rimini e Forlì-Cesena con +Europa per la coalizione di centrosinistra, e i candidati nei collegi proporzionali Nevio Salimbeni, Caterina Basevi, Paolo Giubelli, Anna Neri, Santiago Arguello, Matilde Marletta. “Siamo qui per batterci per l'Italia per le buone ragioni di libertà di questa straordinaria terra – ha affermato Della Vedova -: la Romagna e Rimini sono uno dei luoghi più aperti e accoglienti e libertari dell'Italia, quindi noi siamo per il modello di un'Italia aperta, che attrae talenti, attrae investimenti, attrae turisti che vengono in una terra libera”. “Siamo in campo per battere la destra di Salvini e Meloni – ha continuato -, vogliamo realizzare la nostra agenda come futura agenda di governo ed è possibile farlo a partire dalla Romagna rivoluzionaria, che non può accettare che l'Italia venga governata da sovranisti antieuropei reazionari sui diritti. Questo è il tema per cui ci battiamo”. Sentiamo