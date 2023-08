Femminicidi, Osservatorio vittime: "Per sconfiggere fenomeno, radicare cultura del rispetto"

Alla Terrazza della Dolce Vita a Rimini, tra i temi della serata, la violenza di genere. Si guarda alla situazione italiana, con Elisabetta Aldrovandi, presidente dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime di reato: "I femminicidi e i reati in ambito domestico non diminuiscono, ma anzi tendono ad aumentare - spiega lei -, perché alla base vi è una sottocultura della prevaricazione, dell'abuso e del possesso del maschio nei confronti della donna. È un problema che bisogna risolvere con la cultura del rispetto per se stessi e per gli altri. Le leggi possono aiutare, prevenire, sanzionare i reati, ma non sono sufficienti. È necessario insegnare fin da subito ai bambini il rispetto e l'uguaglianza di genere".

Nel video l'intervista a Elisabetta Aldrovandi, presidente dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime di reato