La corrispondenza di Francesca Biliotti

Giornata nera per la mobilità e il trasporto pubblico, a causa dello sciopero indetto dalle sigle sindacali riunite, con manifestazione a Roma davanti al ministero delle Imprese e dei Trasporti. In ballo non c'è solo il rinnovo del contratto nazionale, ma anche la sicurezza sui luoghi di lavoro, sempre più a repentaglio, come testimoniano le numerose aggressioni avvenute.

Nel video le interviste a Maurizio Landini, segretario generale Cgil, e a Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil