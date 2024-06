Fiamme in un padiglione della fiera di Rimini, domato l'incendio

Le cause sono ancora da accertare, quel che è certo è che intorno alle 15 di oggi, poco dopo il rovescio verificatosi nel primo pomeriggio, sulla copertura del padiglione A1 della fiera di Rimini, si sono sviluppate delle fiamme. Il padiglione, che si trova proprio a fianco alla hall principale, ha causato una colonna di fumo visibile a distanza. Repentino, l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area interessata. Al momento dell'incendio il padiglione era vuoto e quindi non ci sono stati soggetti a rischio e l'attività della fiera non è stata sospesa.

L'intervento dei Vigili del Fuoco e del personale addetto alla sicurezza, a quanto si è appreso, ha consentito di domare le fiamme in breve tempo e alle 16 la situazione è tornata alla normalità. Il padiglione al momento dell'incendio era vuoto e l'attività in Fiera non è stata sospesa. I danni al tetto, sempre a quanto si è appreso, appaiono di modesta entità e verranno valutati compiutamente nelle prossime ore.