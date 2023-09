Forlì: cade nelle sterpaglie in fiamme, 87enne muore dopo quattro giorni

Era intento a bruciare sterpaglie attorno a casa sua lo scorso venerdì quando è caduto nel fuoco riportando gravi ferite. Dopo 4 giorni di ricovero è morto Italo Torricelli, 87enne di Grisignano, in provincia di Forlì. Rimane ancora da chiarire la dinamica ma si ipotizza che l'uomo abbia accusato un malore dopo aver acceso le fiamme, o che sia inciampato nel rogo che ardeva. Si esclude comunque l'intervento di terze persone.



Per via delle grida dell'uomo erano stati allertati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali, oltre al 118 che aveva trasferito l'anziano con urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, al centro grandi ustionati. Le sue condizioni erano parse subito gravissime con bruciature importanti sul corpo. L'uomo ha lottato per la sua vita per giorni, fino al decesso, avvenuto in mattinata.