Forlì: incidente in tangenziale, è grave motociclista

Nuova tangenziale di Forlì bloccata per oltre un'ora nella mattinata di oggi 28 agosto a causa di un incidente. Poco prima delle nove, mentre procedevano nel tunnel che permette al percorso stradale di superare la zona dell'aeroporto, un'auto condotta da una donna di 33 anni ed una moto con in sella un settantenne sono entrate in collisione. La peggio è toccata al centauro, caduto rovinosamente a terra. Soccorso dal personale del 118 l'uomo, visti i traumi subiti, è stato trasportato d'urgenza a trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Illesa la conducente della vettura. Sulle cause, e le eventuali responsabilità dell'incidente, sta procedendo la polizia stradale. Dopo la momentanea interruzione del traffico per permettere i soccorsi, i rilievi di legge e il recupero dei mezzi incidentati, la viabilità è ripresa normalmente.