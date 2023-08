Forlì: Jovanotti rientra in Italia dopo l'incidente in bicicletta a Santo Domingo

Un passeggero davvero speciale per l'aviazione generale. Nella mattina di sabato 5 agosto, attorno alle 10.30, all'aeroporto "Luigi Ridolfi" è atterrato, proveniente da Madrid, il Falcon 2000 con a bordo il popolare Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti. Inconfondibile con il suo cappello da marinaio che ricorda un po' uno dei personaggi più fortunati del fumettista Romagnolo Hugo Pratt - Corto Maltese - Jovanotti si è prestato molto volentieri alla foto di rito. Dopo il brutto incidente in bicicletta che l'ha visto sfortunato protagonista a Santo Domingo, completata la prima fase della riabilitazione post-chirurgica ha scelto lo scalo di Forlì per fare rientro in Italia. Ad attenderlo un mezzo privato con il quale ha proseguito il viaggio verso casa.