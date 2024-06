Alle ore 9:07 una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta per un incidente stradale in Via Para nel comune di Forlì. I Vigili del fuoco hanno lavorato per la messa in sicurezza di una utilitaria che era uscita di strada ribaltandosi sul fianco in un fosso. Estratto il conducente, subito soccorso dai sanitari di Romagna Soccorso. Sul posto per chiarire la dinamica anche i Carabinieri.