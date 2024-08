Forte temporale a Rimini, strade e sottopassi allagati, piante in strada e blackout

Sono state un centinaio le segnalazioni giunte ai Vigili del Fuoco di Rimini a seguito del violento temporale che si è abbattuto, intorno alle 13, sulla città romagnola e la sua provincia. Tantissimi, a quanto si è appreso, gli scantinati e i seminterrati allagati in particolare nel centro storico dove diverse zone - alla luce delle difficoltà della rete fognaria a ricevere acqua - sono state sommerse.

Disagi anche in diversi sottopassi: in uno di questi, in via Firenze, un pulmino è rimasto bloccato. (vedi foto) Cinque i sottopassi allagati e chiusi temporaneamente: anche in via Tripoli, via Jolanda Cappelli, via Madonna della Scala, via Lagomaggio. Al momento risultano ancora chiusi quelli di via Tripoli e di via Firenze che dovrebbero venire riaperti nel pomeriggio.

Il violentissimo temporale ha registrato una cumulata di pioggia pari a 74 millimetri in un'ora e mezzo, 50 dei quali caduti in appena venti minuti. Un'intensità inusuale e tale da provocare, nel momento di massima intensità delle precipitazioni, problemi alla rete di scolo urbana causando allagamenti in particolare in centro storico nelle zone del corso d'Augusto, via Santa Chiara, via Roma, nella zona di San Giuliano mare e Viserba. Un centinaio le segnalazioni arrivate ai Vigili del Fuoco che hanno attivato 5 squadre che hanno operato in sinergia con 4 squadre della Protezione civile.

La perturbazione ha comportato l'abbassamento di 10 gradi delle temperature.



Attualmente la rete fognaria è tornata a ricevere con il conseguente deflusso delle acque e il progressivo ritorno alla normalità. Diversi - per il forte vento che ha accompagnato la pioggia battente - gli alberi caduti a terra. Una pianta di grosse dimensioni, in particolare, è crollata su un'auto nella centrale piazza Malatesta colpendo la parte posteriore del veicolo su cui si trovava una persona che, sempre a quanto appreso, non avrebbe riportato conseguenze. Altre alberature hanno colpito, cadendo, cavi dell'elettricità determinando blackout in varie parti della città, ora in via di risoluzione.



La pioggia scesa con forza su tutto l'arenile riminese e le raffiche di vento hanno determinato il classico 'fuggi fuggi' dei bagnanti dalla spiaggia cercando rifugio dentro alle casette dei bagnini e sotto i tendoni dei bar.

A seguito del maltempo, scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, "attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi di emergenza. Si sta lavorando per superare quanto prima le criticità in corso".



I rovesci erano stati preannunciati da una allerta gialla emessa dalla Protezione Civile e dall'Arpae a partire dalle 12 su tutta la Romagna. "L'ira di Zeus si scatena con rovesci e temporali - osservato sulla sua pagina Facebook il meteorologo riminese e divulgatore scientifico Ampro, Roberto Nanni - che scaricano in poco tempo oltre 60 mm di pioggia" sul Riminese.