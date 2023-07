Forza Italia: Antonio Tajani nuovo segretario nazionale

Un lungo e commosso applauso ha aperto il primo consiglio nazionale di Forza Italia dalla morte di Silvio Berlusconi. A prendere in mano il partito Antonio Tajani, nominato all'unanimità segretario nazionale pro tempore, sarà quindi il numero uno di Forza Italia fino alla convocazione del prossimo Congresso. "Non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi – afferma dal palco Tajani - io posso garantire soltanto il mio impegno, determinazione e volontà di trasformare tutti i suoi sogni in realtà”. Nel corso del consiglio il neo leader di Forza Italia ha letto anche la lettera scritta per l'occasione dalla famiglia di Berlusconi: “Grazie per far continuare l'azione di papà”.

Nel suo discorso Tajani torna anche sullo spinoso tema della giustizia: "Non c'è nulla contro i magistrati quando sosteniamo la separazione delle carriere, ma un modo per avere un processo giusto e per innalzare il ruolo giudicante perché possa essere davvero al di sopra delle parti". Ma lo scontro tra ministero e magistrati sulla riforma della giustizia prosegue. Aspetto che continua a dividere il concorso esterno alla mafia e la separazione delle carriere. Prosegue inoltre l'inchiesta su Leonardo Apache La Russa, figlio del Presidente del Senato Ignazio La Russa, indagato per violenza sessuale inseguito alla denuncia di una sua ex compagna di liceo. La procura di Milano ha disposto il sequestro del telefono ma non della sim, in quanto intestata ad una società che fa capo allo studio legale del presidente del padre.