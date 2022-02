FOTOGALLERY | Mortale a San Giovanni in Marignano: motociclista 57enne perde la vita

Un incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, attorno le 17.15, a San Giovanni in Marignano. A perdere la vita un motociclista 57enne di Tavullia. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua Bmw R1200RT mentre stava percorrendo Via Cassandro, andando a scontrarsi contro un albero. Intervenuti prontamente i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, ma non c'è stato nulla da fare per salvare il centauro. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è intervenuta la Polizia Municipale.