Frontale a Coriano: gravi i due conducenti al Bufalini di Cesena [VIDEO]

le immagini dell'incidente

Un impatto violento, frontale, avvenuto alle 10 di questa mattina su via Montescudo all'altezza di via Chiesa, in località Montemauro di Coriano. Un frontale tra due furgoni, un pickup Nissan e un furgone Renault, poi finiti nel fosso al lato della strada, con gravi conseguenze per i conducenti, entrambi sulla quarantina. Infatti, una volta stabilizzati dal 118, sono stati trasportati al Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità, uno dei due, in elisoccorso di Ravenna.

Sul posto due ambulanze una medicalizzata, i Vigili del fuoco e i Carabinieri, con l'ausilio anche della Polizia Locale. Una strada abbastanza stretta, l'incidente è avvenuto subito dopo una semicurva, forse uno dei due mezzi potrebbe aver invaso la corsia opposta. Una dinamica e responsabilità ora al vaglio delle forze dell'ordine.