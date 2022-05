Fuoco in un camping di Riccione, in fiamme diversi bungalow

Alcune immagini dello spegnimento dell'incendio

Nel primo pomeriggio di lunedì è divampato un grave incendio al “Club del Sole – Romagna Camping” di Riccione, che ha interessato alcuni bungalow in legno della struttura. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere e spegnere le fiamme, che hanno creato una nube di fumo visibile da tutta la costa riminese. A dare l'allarme sono stati gli operai che si trovavano nel campeggio per dei lavori di restyling e costruzione di nuovi alloggi per i turisti. Sul posto, oltre ai Carabinieri e la Polizia locale di Riccione, anche un'ambulanza del 118 a causa di un malore di uno dei vigili del fuoco. Ignote, al momento, le cause dell'incendio. Fra le ipotesi al vaglio anche la presenza, sul terreno, di uno strato di "lanuggine" di pioppo, particolarmente infiammabile se a contatto con scintille. Club del Sole – Romagna Family Village, con una breve nota, comunica che la struttura era chiusa per lavori di ristrutturazione e che non si registrano conseguenze tra gli addetti ai lavori e tra lo staff.