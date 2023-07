Furgone travolge tre ciclisti a Ravenna, morto un 39enne

Un ciclista è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale accaduto poco prima dell'alba in prossimità di Marina di Ravenna. La vittima è un 39enne nato a Forlì ma residente a Ravenna. Secondo quanto finora ricostruito dalla polizia locale, la vittima pedalava su via Trieste assieme ad altri due ciclisti in direzione della località rivierasca. Attorno alle 4, per cause ancora al vaglio, il gruppo è stato urtato da un furgone che viaggiava nella medesima direzione. I tre ciclisti sono carambolati sull'asfalto: il 39enne da subito ha perso conoscenza ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Anche gli altri due sono stati portati al nosocomio ravennate ma non sono in pericolo di vita.