Furia animale a Rimini: tenta furto, poi calci, morsi e graffi agli agenti di Polizia, arrestato

A Rimini la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero regolare sul territorio per reati di tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Il soggetto è stato segnalato al 112 per aver tentato di rubare una bicicletta da un negozio in zona Rivazzurra di Rimini. Il titolare dell'attività commerciale, notando l'azione del malintenzionato, lo ha raggiunto insieme ad altre persone accorse in aiuto e ha ripreso la sua bici, dopodiché il ladro si è allontanato. Poco dopo, però, il farabutto è tornato alla carica nel luogo del misfatto e si è messo a inveire contro il proprietario per poi tentare nuovamente di allungare le mani sulla bicicletta.

La segnalazione al numero di emergenza era già stata presa in carico, dunque i poliziotti si sono presentati sul posto e il lestofante ha tentato per la seconda volta la fuga, ma è stato subito bloccato. Non accettando la cosa, per tutta risposta ha scatenato una furia animale inveendo anche contro gli agenti urlando frasi indecifrabili per poi riservare loro calci, morsi e graffi. L'aggressività dell'uomo ha procurato lesioni a entrambi gli agenti intervenuti. Anche all'interno della volante ha continuato a manifestare il suo comportamento violento e reattivo. La sua veemenza è andata avanti anche all'arrivo in Questura e pure durante la sua permanenza nelle camere di sicurezza. Dopo l'arresto è stato fissato il giudizio per direttissima previsto per la medesima giornata.