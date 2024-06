G7, Giorgia Meloni: “Darà risultati concreti e misurabili”

Ad aprire i lavori la tradizionale “foto di famiglia” con tutti i leader mondiali presenti a Borgo Egnazia per l'avvio del G7. La prima sessione, aperta in tarda mattina, si è focalizzata sull'Africa, il clima e lo sviluppo aprendo un agenda fitta di incontri. Tema centrale della tre giorni le guerra in Ucraina e Gaza: ribadito il sostegno a Kiev e discusse le posizioni dei Grandi sul Medio Oriente. Il presidente ucraino Zelensky, atteso nel pomeriggio, dice di aspettarsi “decisioni importanti”.

"Il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa che deve difendersi da qualcuno – afferma la presidente del consiglio Giorgia Meloni - ma è un'offerta di valori che noi apriamo al mondo, per avere come obiettivo uno sviluppo condiviso. Questo G7 darà risultati concreti e misurabili".

Al vertice parteciperà anche Papa Francesco che avrà dieci incontri bilaterali. Tra questi quello con il presidenti Joe Biden, Zelensky, Macron ed Erdogan. Resta un caso il tema dell'aborto. Il ministro degli Esteri Tajani parla di confronti tra le delegazioni, Joe Biden non cambia idea sui diritti e ne parlerà con la premier Meloni.