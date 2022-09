Gare con gli scooter: sanzionati 11 ragazzi, quasi tutti minorenni

Nel pomeriggio di ieri la Polizia Locale di Rimini è intervenuta per alcuni controlli nella zona dell’ingresso ovest di Rimini Fiera, a seguito di diverse segnalazioni giunte al Comando per il ripetersi di ‘competizioni’ tra ragazzini in sella a motocicli e ciclomotori, lungo le strade che conducono a San Martino in Riparotta. Nel piazzale vicino all’ingresso del quartiere fieristico si erano radunati 17 ragazzi, di cui solo due maggiorenni e hanno poi proceduto al controllo dei mezzi, riscontrando modifiche alle caratteristiche di costruzione su ben 11 ciclomotori e motocicli, trovando luci, stop o frecce non conformi, in alcuni casi anche marmitte o carburatori modificati.

Sul posto sono arrivati anche i genitori dei ragazzi minorenni presenti, subito avvisati dal personale della Polizia Locale. Per i conducenti degli undici mezzi risultati modificati sono scattate sanzioni per 302 oltre al ritiro della carta di circolazione.