GdF Rimini, operazione Carnevale sicuro: sequestrati oltre 15mila prodotti

Il lavoro condotto dai finanzieri di Rimini ha permesso di individuare 3 distinti esercizi commerciali gestiti da cittadini originari della Repubblica Popolare Cinese, in cui erano esposti in vendita, in occasione del Carnevale, prodotti potenzialmente non sicuri, per la salute degli acquirenti, in particolare costumi, maschere e cappelli carnevaleschi, oggetti per i quali riveste assoluta importanza la riscontrata assenza delle informazioni previste per norma, soprattutto in relazione ai potenziali danni conseguenti al contatto con la pelle di tali prodotti spesso destinati ad un’ampia platea di consumatori minorenni.

Gli articoli, oltre 15.000 pezzi per un valore di vendita stimato di circa 37 mila euro, sono stati sequestrati in via amministrativa ed i rappresentanti legali delle attività segnalati alla Camera di Commercio.