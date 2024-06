Giornata internazionale di lotta alla Droga, il Ser.D.: "Incremento uso di oppiacei sintetici"

Nel video l'intervista a Teo Vignoli, direttore Ser.D. Rimini

Anche quest'anno la Giornata internazionale di lotta alla Droga si celebra tra convegni, dibattiti e iniziative in uno scenario di drammatica emergenza sul fronte dei consumi. San Patrignano parla di un uso ormai normalizzato, del primo contatto che arriva sempre prima “il 40% delle persone arrivate nell’ultimo anno in comunità ha iniziato ad usare droghe prima dei 14 anni, senza fare grandi distinzioni fra una sostanza e l’altra”. Il Ser.D. (Servizi dipendenze patologiche), primo punto di approdo per migliaia di persone, sottolinea l'incremento dell'uso di oppiacei sintetici. E l'immensità di una tema che non è solo sanitario.

Nel pomeriggio l'appuntamento con la Comunità Papa Giovanni XXIII, che in via Santa Cristina invita a non sottostimare i rischi ed unire idee ed esperienze. Per formare una cultura sociale in una Italia che di dipendenze si ostina a parlar solo quando succede qualcosa di clamoroso e tragico, ma che ha invece il volto e le storie di normalissimi ragazzi di provincia. Che hanno accettato di raccontarsi.

Nel video l'intervista a Teo Vignoli, direttore Ser.D. Rimini