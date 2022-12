Giornata Scomparsi. per Ass Penelope prioritaria la banca dati del dna

Nel video l'intervista a Marisa Degli Angeli Golinucci, vicepresidente dell'Associazione Penelope

L'effettività della banca dati del Dna, un protocollo omogeneo per le ricerche nazionali, un sostegno psicologico ed economico per le famiglie": le richieste dell'Associazione Penelope per la giornata dedicata alle persone scomparse. Una media di 53 al giorno in Italia. La Prefettura di Rimini traccia il bilancio del lavoro fatto nell'ultimo biennio: 97 piani di ricerca, 38 quelli ancora attivi. Numeri che fanno comprendere come il fenomeno sia presente nel territorio. Fondata nel 2002 da Gildo Claps, fratello di Elisa, i cui resti furono ritrovati nella chiesa potentina della Trinità a distanza di 17 anni dalla sua scomparsa, l'Associazione Penelope ha appena celebrato il suo ventennale, proprio a Potenza.

Nel video l'intervista alla vice presidente Marisa Degli Angeli Golinucci, la mamma di Cristina Golinucci, che 30 anni fa scomparve da una frazione di Cesena, Ad oggi uno dei gialli irrisolti più controversi nella storia recente d'Italia, appena riaperto da una intercettazione.