Grave incidente a Riccione, scontro ad alta velocità tra auto e moto

Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 agosto, verso le ore 13.00 a Riccione in viale Veneto all'intersezione con via Mantova. Un uomo a bordo di una Dacia Sandero si è scontrato con un ragazzo di 24 anni di San Lorenzo in sella a una moto Ducati, che pare stesse viaggiando ad alta velocità. Dalle prime ricostruzioni il guidatore dell'auto pare abbia tagliato la strada al centauro e in seguito al fatto, avrebbe dichiarato di non averlo visto. Dopo lo scontro, la moto è andata contro un palo della segnaletica e il motociclista sarebbe poi andato contro un albero ritrovandosi in una pozza di sangue. Il ragazzo pare lavori in una ferramenta di Riccione da qualche mese ed è molto conosciuto in zona. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e i soccorritori del 118 con l'ambulanza che hanno subito chiamato l'eliambulanza vista la situazione e con quest'ultima il giovane è stato trasportato all'Ospedale Bufalini di Cesena in codice massima gravità. La strada è rimasta chiusa al traffico per un periodo di tempo per consentire i soccorsi e rimuovere i veicoli coinvolti nel sinistro. Sono in corso gli accertamenti per capire l'esatta dinamica dei fatti.