Gualtieri: Italia nella Coalizione per il clima

Nella prima uscita estera a Eurogruppo e Ecofin di Helsinki, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri annuncia l'adesione dell'Italia alla Coalizione dei ministri finanziari per la lotta ai mutamenti climatici. Una svolta green che ribalta la scelta del paese a non partecipare all'iniziativa. Gualtieri ha poi sottolineato che la manovra 2020 e lo scorporo dal deficit degli investimenti verdi "sono due questioni diverse”. Ma Dombrovskis frena: "Su flessibilità specifiche – dice - non possiamo trarre conclusioni".