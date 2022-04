I 170 anni della Polizia di Stato: a Rimini il questore De Cicco traccia il bilancio dell'attività 2021

l'intervista a Francesco De Cicco

"ESSERCI SEMPRE”, il tema conduttore delle celebrazioni per i 170 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. “Una rete di tutela”, per citare le parole della Presidente del Senato Casellati, di forte senso di responsabilità che unisce donne e uomini nell'affrontare quotidianamente le sfide di un mondo in continua evoluzione, costellato di emergenze vecchie e nuove come in questi anni segnati dalla crisi pandemica.

Per Rimini, che ha riunito i suoi agenti al Palacongressi alla presenza delle principali autorità civili e militari del territorio, l'occasione di fare il punto sull’attività 2021, particolarmente efficace su più fronti: dalla prevenzione e repressione dei reati, - 249 le persone arrestate e 993 i denunciati - ai controlli per garantire la sicurezza delle numerose manifestazioni ed eventi che si sono svolti in Riviera specialmente nei mesi estivi. Per il questore Francesco De Cicco, in procinto di lasciare l'incarico per trasferirsi alla guida della Questura di Chieti, in generale tre anni fruttuosi.

Tra i nuovi fenomeni all'attenzione della Polizia, sicuramente quello delle bande giovanili, in crescita preoccupante: fenomeno che ha richiesto un ulteriore sforzo organizzativo ma che si è rivelato determinante per porvi un freno.

Nel video l'intervista a Francesco De Cicco, Questore di Rimini.