I 250 anni della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza celebra i 250 anni della Fondazione, "da sempre un solido presidio a difesa dell'integrità e della stabilità del nostro sistema economico", scrive ha dichiarato il Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi. Che aggiunge: "Un'occasione per ricordare la competenza e la dedizione con cui le Fiamme Gialle operano ogni giorno per prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione del tessuto economico e sociale, assicurando in tal modo la necessaria tutela delle risorse pubbliche".

A ricordare la ricorrenza anche un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inviato al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro. Mattarella rivolge "un pensiero di ricordo e di omaggio a tutti i finanzieri caduti". "Le Fiamme Gialle - prosegue - hanno assunto nel tempo una rilevanza crescente sul Territorio nazionale e all'estero, nella loro significativa azione per l'affermazione dei principi di legalità nello svolgimento delle attività economiche del Paese, recando un importante contributo al contrasto all'evasione fiscale e al contrabbando, al traffico di sostanze stupefacenti, alla repressione del crimine organizzato, del riciclaggio di denaro, alla lotta al finanziamento del terrorismo, a garanzia della libertà degli operatori economici, sostenendo così gli obiettivi di sviluppo nella sicurezza della nostra comunità". Senza dimenticare l'attività di soccorso assicurata, in collaborazione con le altre Istituzioni dello Stato preposte, nelle operazioni di salvataggio di coloro che, per mare o via terra, fuggono da paesi e territori martoriati da guerre e conflitti o caratterizzati da degradate condizioni di vita.

Nell’ambito delle celebrazioni, il Comando Provinciale di Rimini allestisce, nella giornata del 21 giugno, uno stand celebrativo in Piazza Malatesta, dove alcuni militari saranno disponibili ad illustrare la storia e i compiti demandati al Corpo nonché a rispondere a domande e curiosità dei visitatori sul mondo gialloverde. Inoltre, dalle 9:30, davanti allo stand, sarà presente il cane Donny che, pronto a farsi coccolare e salutare da tutti i baby visitatori, terrà insieme al suo conduttore una dimostrazione operativa del suo infallibile “fiuto”.