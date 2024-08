I giovani hanno ancora fiducia nel futuro?

Sono dati in chiaroscuro quelli presentati dal Consiglio Nazionale dei Giovani, con la terza rilevazione dell'Indice di fiducia. Con il supporto tecnico dell'Istituto Piepoli, l'organizzazione ha analizzato 15 indicatori chiave per valutare la percezione di ragazze e ragazzi in Italia su una serie di aspetti relativi alla loro vita.

Primo tra tutti: il livello di fiducia complessiva che continua a scendere, seppur di poco: ora è al 68,4 per cento, rispetto al 69,2 della prima rilevazione. Diminuisce la fiducia nelle persone tra i 18 e i 24 anni, ma cresce nei giovani tra i 25 e i 34 anni. Le nuove generazioni hanno speranza se si parla di economia e l'ottimismo sul futuro è stabile al 58 per cento. Ma dall'altra parte crolla la fiducia nell'intelligenza artificiale e scende l'importanza data all'educazione e alla cultura. Dati contrastanti, che però possono aiutare a capire come intervenire. “Il ruolo di ciascuno di noi è cruciale”, afferma Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio Nazionale Giovani, che esorta a “tradurre le preoccupazioni e le speranze in azioni concrete”.