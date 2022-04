Il conflitto ridisegna la politica energetica, Ropa: "L'Italia spinga l'acceleratore sulle rinnovabili"

La guerra in Ucraina riscrive la politica energetica europea ed impone all'Italia di sostituire i 29 miliardi di metri cubi di gas all'anno che provengono dalle importazioni russe. Per il giornalista Andrea Ropa, curatore del settimanale Economia e Lavoro Quotidiano Nazionale, l'Italia dovrà in tempi brevi individuare una rosa di fornitori affidabili e agire sulla leva interna, spingendo l'acceleratore sulle rinnovabili. Dall'altra parte c'è la sfida del controllo dell'inflazione da parte della BCE. L'obiettivo di farla rientrare nella soglia accettabile del 2 per cento all'anno è reso più difficile dal fatto che l'aumento dei prezzi si colloca in uno scenari di recessione.

Nel video l'intervista ad Andrea Ropa, curatore settimanale QN Economia e Lavoro