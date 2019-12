Il governo delibera altri aiuti per Alitalia: 400 milioni di euro

Alessia Rotta e Benedetto Della Vedova

Nel Consiglio dei ministri riunito ieri sera e terminato alle 22 circa, il governo ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia, attualmente in amministrazione straordinaria. Il decreto conferma, per il 2019, il finanziamento da 400 milioni a titolo oneroso. Il governo ha anche stanziato 100 milioni di euro da ripartire fra le varie Regioni che sono state tra le più colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre. Tra queste, anche l'Emilia Romagna, che riceverà 24 milioni e mezzo, e le Marche, che avrà 156mila euro. Deliberato anche lo stato di emergenza per l'intervento compiuto all’estero in conseguenza del terremoto che ha colpito l'Albania il 26 novembre scorso. Non si placano però le polemiche sul Mes, Meccanismo europeo di stabilità o fondo salva-Stati. Ieri in Parlamento il presidente del Consiglio Conte ha detto che tutti sapevano, compresi i ministri del precedente governo, ma Matteo Salvini nega di essere mai stato a conoscenza delle modifiche del trattato.

Nel video le interviste a Alessia Rotta deputata Pd, e a Benedetto Della Vedova + Europa