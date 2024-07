Il maltempo flagella il nord Italia: nubifragi in Valle d'Aosta e Piemonte

Danni e disagi nel Nord Italia per la violenta ondata di maltempo di ieri che ha provocato un'alluvione su Valle d'Aosta e Piemonte, causando smottamenti e frane. Cogne è isolata e vi sono stati allagamenti a Cervinia, rimasta anche isolata nella notte. Frane in Piemonte hanno danneggiato ponti e isolato alcune valli, con abitanti evacuati. Una trentina di escursionisti è rimasta bloccata nei rifugi ai piedi del Monte Rosa.



In Valle d'Aosta, una famiglia con una bambina piccola è stata salvata a Valnontey, e tre persone sono state recuperate nel vallone dell'Urtier. A Cervinia, l'esondazione del torrente Marmore ha causato allagamenti nel centro. La strada regionale per Cervinia è stata riaperta stamane. Un campeggio è stato evacuato ad Antey-Saint-André.

In Piemonte, nel territorio del Vco, una trentina di persone è bloccata nei rifugi ai piedi del Monte Rosa a causa dell'esondazione del fiume Anza. A Noasca, l'ingrossamento della cascata ha causato una piena del torrente Orco. In Alagna Valsesia e Campertogno sono in corso i lavori di ripristino. Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, è in contatto con i sindaci e la Protezione civile nazionale per richiedere lo stato d'emergenza. Il monitoraggio e il soccorso continuano con la Protezione civile e i vigili del fuoco.

In Svizzera, nel Canton Ticino, ci sono due morti accertati e un disperso a causa dei nubifragi. In Francia, tre persone sono morte nella regione dell'Aube a causa della caduta di un albero per il forte vento.