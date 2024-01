Il mare di Rimini è “eccellente” nella pagella di Arpae

"Tredici acque eccellenti e quattro buone: per la prima volta Rimini assomma solo segni positivi e molto positivi nella 'pagella' di Arpae" per quanto riguarda la stato salute del mare che bagna la città romagnola.

A fare il punto, spiega il Comune di Rimini, è una delibera della giunta della Regione Emilia-Romagna che elenca la valutazione delle 98 acque marine di balneazione della riviera al termine della stagione 2023, sulla base dei risultati dei campionamenti effettuati dagli organismi di controllo nell'ultimo quadriennio.

Si tratta, osserva l'amministrazione comunale riminese in una nota, di una "valutazione che conferma la qualità eccellente, con nessun bacino di quelli presenti lungo il litorale comunale classificato come scarso o solo sufficiente".

Per quanto riguarda strettamente Rimini, una delle novità, viene puntualizzato, "riguarda la foce del Marecchia nord a Rivabella, tra i punti storicamente più critici, che nella nuova classificazione passa da sufficiente a buona. Un risultato - spiega l'assessora all'Ambiente Anna Montini - frutto dell'avanzamento dei lavori del piano di salvaguardia della balneazione nell'area e alle regolarizzazione degli allacci agli scarichi fognari portati avanti negli ultimi due anni nello specifico nella zona delle Celle e in via Italia. L'ennesimo risultato tangibile - conclude - del Piano che ha già portato alla riqualificazione di sei sfioratori a mare, con un drastico abbassamento dei divieti di balneazione lungo tutta la costa".