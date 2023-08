Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto in video collegamento al Meeting di Rimini. Non ha partecipato in presenza perché si è recato in provincia di Udine per prendere parte ai funerali dei due finanzieri morti in un incidente sulle Alpi Giulie. Ha parlato di riforma previdenziale, "Non c'è nessuna riforma che tenga nel medio lungo periodo coi numeri della natalità che vediamo in questo Paese", ma anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza.