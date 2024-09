Il ministro Lollobrigida alla stampa estera: "Mie dimissioni? Non commento chiacchiere giornalistiche"

Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura

In Consiglio dei ministri esaminato lo schema di piano strutturale di bilancio di medio termine, in base alla riforma delle regole di bilancio europee. Ambizioso il percorso per il rientro dal deficit indicato dal ministero dell'Economia, che prevede di andare sotto il 3% già nel 2026. La traiettoria di spesa netta inserita nel piano indica un tasso di crescita vicino all'1,5% medio. Il centrodestra punta poi a votare senza indugi il nuovo Cda della Rai, e di avviare poi in Parlamento il confronto per definire una nuova legge di sistema su tv e editoria, scrivono in una nota congiunta i leader della coalizione.

Prima del Consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva firmato l'accordo per la coesione con la Regione Campania, in un clima di rispetto, ha tenuto a precisare il presidente Vincenzo De Luca, dopo le parole grosse volate tra i due nei mesi scorsi. De Luca che ribadisce la sua posizione sull'autonomia differenziata. Poi sulla tenuta di governo, dopo i casi del ministro Sangiuliano e Santanché. Di tenuta del governo, e sua personale, ha parlato anche il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, alla stampa estera per presentare il G7 Agricoltura, in programma a fine mese a Siracusa. Lo spunto glielo offre la nomina, di poche ore prima, di Raffaele Fitto a commissario esecutivo europeo. Mie dimissioni? Non commento chiacchiere giornalistiche, dice, poi però ha una richiesta da fare alla stampa.

Nel video le interviste a Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania, e a Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura