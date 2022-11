Il nuovo vescovo Anselmi si insedierà il 22 gennaio, Lambiasi saluterà l'8 gennaio

Domenica 22 gennaio 2023 si insedierà a Rimini il nuovo vescovo, monsignor Nicolò Anselmi. È il 111/o pastore della Diocesi e subentrerà a monsignor Francesco Lambiasi che lascia dopo 15 anni. La giornata comincerà nel pomeriggio in piazza Cavour per un breve saluto di Anselmi alla città. Successivamente, in processione si raggiungerà la Cattedrale per la concelebrazione eucaristica che segna l'inizio del suo ministero. In precedenza, domenica 8 gennaio, il vescovo uscente Lambiasi celebrerà nel pomeriggio una messa di ringraziamento, sempre in Cattedrale, per i 15 anni di guida pastorale della Diocesi.