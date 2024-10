Il Parlamento dice sì al Piano strutturale di bilancio, imposto dall'Ue ai Paesi con più deficit

Senato e Camera approvano le risoluzioni della maggioranza sul Piano strutturale di bilancio che il governo presenterà all'Unione Europea, come previsto dal nuovo Patto di stabilità. Si tratta di un documento nuovo imposto dall'Ue a quei Paesi, come l'Italia, con deficit eccessivo, e vi sono contenuti gli impegni programmatici del governo dei prossimi 4-7 anni. Di debito ha parlato anche il ministro dell'Economia Giorgetti, che prima ha sottolineato i risultati positivi dell'avanzo primario. In maggioranza c'è qualche preoccupazione circa l'annuncio fatto dal ministro sulle rendite catastali che saranno riviste per chi ha usufruito dei bonus pubblici per aumentare il valore della casa. Forza Italia dice no, le famiglie sono già abbastanza colpite. La Lega nega ogni aumento di tasse, e sulle banche si ritrova insieme all'opposizione. La propaganda è una cosa, poi c'è la realtà, ha fatto notare in Aula Della Vedova, Più Europa.

Nel video l'intervento alla Camera di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia; le interviste a Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega; Stefano Patuanelli, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle; l'intervento di Benedetto Della Vedova, deputato Più Europa