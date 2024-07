Il progetto del Parco del Mare tra i finalisti del Premio Europeo per lo Spazio Pubblico Urbano 2024

“Il Parco del mare ha trasformato il lungomare, precedentemente destrutturato e frammentato, in un parco urbano, perfettamente integrato con l'ambiente circostante. Lungo i suoi 6 km di lunghezza riconosce e abbraccia l'esuberanza della città, fornendo una nuova identità e uno spazio urbano verde per turisti e abitanti. Questo parco svolge un ruolo cruciale nel ridurre l'impatto del cambiamento climatico, attenuando al tempo stesso l'intenso impatto turistico sul carattere e sulla qualità urbana dell'area”. Con queste motivazioni il Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB, ha inserito il Parco del Mare tra i progetti finalisti del Premio Europeo per lo Spazio Pubblico Urbano 2024, un concorso biennale che individua i migliori interventi di creazione, trasformazione e recupero di spazi pubblici nelle città europee.

Dieci i progetti selezionati, che raccolgono esperienze sviluppate in Belgio, Spagna, Georgia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera e che si sviluppano nelle città di medie dimensioni, a dimostrazione della sensibilità e del protagonismo delle città medie nella promozione degli spazi pubblici di qualità. Cinque i progetti finalisti nella categoria generale e cinque nella categoria seafront, che oltre al Parco del Mare di Rimini firmato da Benedetta Tagliabue - EMBT Architetti, comprende i progetti di miglioramento della spiaggia e riqualificazione del porto di Porto do Son (Spagna), la riqualificazione dei lungomare di Dún Laoghaire, città irlandese sull’oceano, la passeggiata sulla costa di Palamós (Spagna) e il beach boulevard della città olandese di Delfzijl.

A settembre le città finaliste saranno chiamate a presentare il loro progetto alla giuria che il 29 ottobre decreterà i vincitori. “L’inserimento nella rosa dei finalisti rappresenta l’ennesimo riconoscimento ad un progetto che ha raccolto consensi su piano nazionale e internazionale – sottolinea l’assessora alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni - in particolare per il suo valore sotto il profilo ambientale e di adattamento al cambiamento climatico. A questo si aggiunge l’attenzione ad una fruibilità anche oltre la stagione balneare, con aree per lo sport e spazi per attività ludiche e famiglie”.