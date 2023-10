Il progetto del terzo polo va in soffitta: Italia Viva rompe l'unità del gruppo al Senato

Dopo mesi di dissidi e scaramucce verbali tra il leader di Italia Viva, Renzi, e quello di Azione, Calenda, va in frantumi l'alleanza nata nell'agosto del 2022 a fini elettorali e arenatasi oggi, ancora una volta in vista delle urne, stavolta quelle per le europee di giugno: al Senato Italia Viva indice una riunione sulla lista comune da presentare, Azione diserta e il partito di Renzi decide di cambiare nome al gruppo. Lo strappo avvenuto al Senato tarda però ad essere formalizzato alla Camera, come conferma il capogruppo di Azione a Montecitorio.

Nel video le interviste Sen. Enrico Borghi - Italia Viva; On. Matteo Richetti - Azione