Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un incendio divampato in mattinata, per cause ancora da chiarire, in un albergo a Cesenatico, in via Ferrara. La struttura è stata evacuata e al momento si segnalano solo danni a cose. Al lavoro numerose squadre di vigili del fuoco giunte da Cervia, Forlì e Rimini.