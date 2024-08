Incendio in un hotel a Rimini, evacuate 200 persone nella notte

Duecento persone sono state evacuate nella notte all'Hotel Gambrinus di Bellaria Igea Marina per un incendio divampato intorno alle 3.30. Intorno alle 6 del mattino tutti gli ospiti hanno potuto far rientro nelle stanze e l'attività è proseguita normalmente. L'incendio che pare si sia scatenato per un corto circuito, con le asciugatrici e lavatrici in funzione, ha interessato tutto il nono piano di servizio che è andato distrutto.

Nessuno degli ospiti presenti è rimasto ferito o ha avuto conseguenze da fumo, le procedure di evacuazione anche grazie ai sistemi anti incendio adottati dall'albergo e alla formazione del personale quindi hanno evitato il peggio. Il nono piano però è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme.