Incendio in una villetta a Coriano: due operai feriti, indagini in corso [Fotogallery]

Questa mattina, sabato 18 gennaio, intorno alle 11, due operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro lungo la Strada Provinciale 31 a Coriano. L'incidente è avvenuto in un cantiere di una villetta situata in via Coriano, dove i lavoratori stavano saldando una guaina applicata sulla superficie del tetto.

L'improvvisa caduta dei due uomini, e l'incendio che si è propagato sul tetto in legno, sono al centro delle indagini per accertare se il rogo abbia causato la caduta o se sia avvenuto successivamente. Uno degli operai ha riportato lievi ferite, mentre l’altro è stato affidato alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto.

I Vigili del Fuoco stanno affrontando un intervento complesso per spegnere le fiamme, mentre le pattuglie della Polizia Locale hanno avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto e le cause dell’incendio. Ulteriori dettagli emergeranno dai rilievi condotti nelle prossime ore.