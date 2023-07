Incidente a Riccione: 80enne perde il controllo dell'auto e cappotta

Incidente nella notte a Riccione. Secondo quanto si apprende un 80enne, alla guida di un Suzuki Vitara stava percorrendo via Campania in direzione monte - mare quando ha perso il controllo del mezzo: ha subito impattato contro due auto, per poi cappottare e coinvolgere anche un'altra vettora nel sinistro. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 che hanno disposto il trasferimento del guidatore al Bufalini di Cesena. Strada chiusa al traffico per consentire alla Polizia Municipale di fare tutti i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.