Incidente alla Sabino Esplodenti, morti tre operai

Tre operai sono morti in una deflagrazione alla Sabino Esplodenti di Casalbordino (Chieti). Sono Fernando Di Nella, 50 anni di Lanciano, Gianluca De Santis, 40 anni di Palata e Giulio Romano di Casalbordino, morti poco prima di pranzo. La fabbrica smaltisce e recupera polvere da sparo. Nel 2020, nella stessa azienda, morirono tre operai: per quell'incidente domani è prevista l'udienza preliminare. Un altro operaio vi morì nel 1992. Negli ultimi 30 anni 11 casi più o meno gravi di esplosioni in aziende di fuochi d'artificio in Abruzzo. I sindacati: 'Basta tragedie, si lavora per il pane, non per morire'.