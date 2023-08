Incidente mortale in moto, a Ravenna perde la vita un giovane di 18 anni

Tragico incidente nella notte alle porte di Ravenna. Alessandro Bianchi, di 18 anni, ha perso il controllo della sua moto su viale Alberti, nei pressi del “Ponte Assi”, – le cause sono ancora al vaglio della Polizia locale – finendo prima sul piantone del guard rail con conseguente rottura del casco, e terminando quindi la sua corsa contro lo spartitraffico, morendo praticamente sul colpo. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Inutile l'intervento degli operatori del 118: il decesso è stato constatato dopo l'una. Ad esprimere cordoglio per la morte del giovanissimo, la Raggisolaris Faenza Basket, squadra per cui giocava il 18enne.