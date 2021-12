Incidente Sottomontana: l'addio a Daniele Volanti

Nelle immagini l'arrivo del feretro

Ci sono tutti i suoi compagni, alla Chiesa della Resurrezione della Grotta Rossa, molti arrivano con il casco in mano, perché ancora giovani, così come lo era Daniele Volanti. In un clima di silenzio irreale e tristezza si sono svolti i funerali del diciottenne morto insieme alla fidanzata Elly Mattiuzzo in un incidente stradale avvenuto lo scorso sabato sera a San Marino lungo la strada Sottomontana.

Tante le persone presenti, la Polizia Locale scorta il carro funebre. I palloncini bianchi prendono il volo, quasi a voler portare un messaggio di saluto, un ultimo abbraccio, a Daniele ed Elly. Lei sarà invece cremata nei prossimi giorni mentre stanno proseguendo le indagini della Polizia Civile per comprendere la dinamica del terribile schianto.