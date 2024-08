Incidente sulla Statale Adriatica, “Mia figlia è salva”

Sottoposta all'ennesimo intervento, ma è salva. È la notizia più importante e attesa che riguarda la 19enne – ieri il compleanno – vittima del drammatico incidente dell'11 agosto, sulla Statale Adriatica, che è costato la vita al fidanzato, il 26enne Nicolas Bartolini.

La studentessa di Saludecio, da quella fatidica domenica, si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Bufalini” di Cesena. Ha lottato a lungo per sopravvivere, ma ora, dopo numerose operazioni, può dirsi fuori pericolo, anche se di strada verso la normalità ce n'è ancora tanta. Davanti a sé ha infatti un delicato percorso di riabilitazione.

“Oggi posso dire che mia figlia è viva per miracolo – dice mamma Marinella Ceci sulle colonne del Resto del Carlino –. Proprio in quell’istante, infatti, stava passando in quel punto della Statale un’ambulanza diretta a Cattolica. Il personale si è subito fermato e l’ha soccorsa. Aurora era in condizioni disperate”. Visti i numerosi traumi provocati, prima dallo scontro della moto con l'auto in svolta, poi dalla caduta rovinosa sull'asfalto, un'attesa maggiore per i soccorsi sarebbe potuta esserle fatale.

Al momento, racconta ancora la madre, il progetto di iscriversi alla facoltà di Economia a Urbino è sfumato, ma “in futuro vedremo”. Ora c'è però da ringraziare un'intera comunità, quella di Saludecio, che si è stretta attorno alle due famiglie, prodigandosi anche con una raccolta fondi.