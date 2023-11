Incidenti a Rimini: illesi i conducenti, ma auto distrutte [Fotogallery]

Due incidenti questa mattina a Rimini, per fortuna entrambi senza gravi conseguenze per i conducenti anche se le auto hanno subito gravissimi. Nel primo caso ad essere coinvolte una Fiata Panda ed una Fiati 500 in via Crispi. Secondo le prime informazioni, la Fiat Panda ha impattato contro la 500 cappottandosi dopo lo schianto. Illesa la persona alla guida.

Nel secondo caso il sinistro è avvenuto in via Destra del Porto: alla guida di una Smart una ragazza che, distratta dall'uso dal cellulare, ha perso il controllo del mezzo scontrandosi con le auto in sosta.