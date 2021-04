Italia: superati i 4 milioni di casi da inizio pandemia

Allentare troppo presto le restrizioni anti-Covid potrebbe causare una spirale di nuovi casi: è il monito dell'OMS ai Governi europei, dopo lo choc causato dall'irrompere della “variante indiana”. Drammatica la situazione nel Paese asiatico, dove ieri si è registrato un nuovo record di vittime; e mancano bombole d'ossigeno, posti letto, perfino la legna per cremare i defunti. Nonostante ciò le Autorità hanno rifiutato l'assistenza dell'Onu. Inquieta, intanto, il fatto che il 9% dei passeggeri del volo atterrato ieri sera a Roma, da New Delhi, sia risultato positivo al tampone. Una nuova ordinanza del Ministro Speranza ha esteso allo Sri Lanka il divieto di ingresso già previsto per India e Bangladesh.







Il rientro sarà consentito solo a chi ha cittadinanza italiana. Tutto ciò mentre nel Paese si contano 14.320 nuovi casi; che fanno salire il totale dei contagi, da inizio pandemia, ad oltre 4 milioni. 288 le vittime nelle ultime 24 ore: in calo rispetto al precedente bollettino. Mentre il tasso di positività sale al 4,3%. Nel frattempo Bruxelles chiarisce che gli Stati membri - nonostante il pass Covid Ue - potranno continuare a imporre test e quarantene se lo riterranno necessario; mentre l'azienda farmaceutica tedesca BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid sarà disponibile per la fascia d'età 12-15 anni. Infine la situazione negli Stati Uniti, dove la campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato. Il sindaco di New York De Blasio ha annunciato che dal 1 luglio la città sarà “completamente aperta”.