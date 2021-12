Italia, vola la campagna vaccinale. Ema su variante Omicron: “Casi per lo più lievi”

L'Italia accelera sulla campagna vaccinale: in 7 giorni 223mila prime dosi, un balzo di oltre il 31% - effetto Super Green Pass. Ed è un vero e proprio boom di terze dosi: 2milioni 600mila richiami e un aumento di oltre il 52% in una settimana, tornando a superare le 500mila inoculazione al giorno.

Il sottosegretario alla salute Costa rassicura sull'approvvigionamento delle scorte di Moderna e di Pfizer, conferma il Commissario per l'emergenza Figliuolo: “Nessun problema di scorte. Nelle prossime settimane – annuncia - arriveranno altre 2 milioni di dosi del vaccino Pfizer che si andranno ad aggiungere agli arrivi gia' pianificati da parte della casa farmaceutica americana. “Con l'attuale disponibilità – conferma - si potranno vaccinare potenzialmente 25 milioni di persone”.

In audizione al Senato il Direttore Aifa, Nicola Magrini parla di un modello teorico assimilabile a quello della vaccinazione antinfluenzale, quindi annuale, prendendo in considerazione tutte le evidenze scientifiche rispetto anche al declino dell'immunità, su cui – dice - sono in corso vari studi”.









Dal responsabile della task Force vaccini antiCovid dell'EMA, Nicola Cavaleri l'appello a vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni, e sul vaccino di Novovax anticipa che l'ok dell'Agenzia potrebbe arrivare entro fine anno. Ancora, annuncia le prime risultanze sulla variante Omicron, con casi – dice – che “sembrano essere per lo più lievi”, attendendo però di “raccogliere più prove per determinarne lo spettro di gravità”.

Intanto crescono i contagi, se pur meno di ieri: 12.527 nuovi positivi, con un tasso che sale al 4%. Ieri erano stati 17.959. Crescono anche ricoveri ordinari e terapie intensive, queste ultime a 811, 20 in piu' di ieri. Sono invece 79 le vittime in un giorno, ieri erano state 86.

In Emilia-Romagna 1.656 nuovi positivi, per il 96,6% in isolamento domiciliare. Aumentano i guariti (+519). Otto i decessi.