L'Emilia-Romagna "Cammina con la pace" in 9 piazze. Rimini al Ponte di Tiberio

"Cammina con la pace" è il titolo della giornata di mobilitazione contro la guerra che l'1 gennaio, in occasione della 58esima Giornata internazionale della pace, coinvolgerà 9 piazze in altrettante città dell'Emilia-Romagna: Bologna, Faenza, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. In nome del ripudio costituzionale della guerra e forti dell'appello dell'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi ("La guerra rende urgente un sistema politico che eviti scelte delle élite disancorate dalla volontà popolare: bisogna che le classi dirigenti ascoltino i loro popoli"), i cittadini e le comunità artigiane di pace daranno voce pubblica in tutta l'Emilia-Romagna "alla domanda di pace della maggioranza del Paese" e chiameranno in causa la Giunta regionale di Michele de Pascale "che ha dimenticato la Pace e la Nonviolenza - sottolineano gli organizzatori - nell'assegnazione delle deleghe agli assessori".

Partirà infatti da questa mobilitazione comune un Coordinamento regionale stabile per la pace, che ha come primo obiettivo la richiesta formale al nuovo governo regionale "di istituire una delega alla Pace ed alla Nonviolenza - non simbolica, ma strutturale e strutturata - che caratterizzi significativamente e politicamente l'Emilia-Romagna come Regione di Pace".

Tra le tante realtà che hanno aderito all'iniziativa (con il patrocinio della Regione, del Comune e della Città Metropolitana di Bologna), il Portico della Pace di Bologna, Europe for Peace Bologna, Europe for Peace Reggio Emilia e il Comitato Pace e Diritti circondario imolese. A Bologna l'appuntamento è previsto alle 15,30 in piazza Nettuno. Mentre a Faenza il ritrovo è alle 15,30 nella chiesa di San Francesco; a Forlì alle 16 davanti alla Casa circondariale; a Imola alle 16,30 in piazza Matteotti; a Modena alle 15,30 in piazza Grande; a Parma alle 17 in cattedrale e poi alle 18 in piazza Duomo; a Piacenza alle 11 in Duomo per la messa della Pace e alle 17 in piazzetta San Francesco; a Reggio Emilia alle 18 in piazza Prampolini; a Rimini alle 16 al ponte di Tiberio.