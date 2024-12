La giunta E-R parte da economia e sicurezza sul lavoro

Il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale ha riunito per la prima volta la giunta regionale, a precedere il primo incontro del Patto per il lavoro e per il clima con le parti sociali programmato per il pomeriggio. Sul tavolo, ha spiegato il governatore, la situazione economica a partire dalle crisi dell'automotive e del settore moda, su cui l'intenzione è "valutare alcune proposte anche insieme al governo nazionale", a partire dalla proposta di ammortizzatori in deroga e dall'accesso al credito.

Inoltre, ha sottolineato de Pascale, "un tema che purtroppo è entrato violentemente e dolorosamente al centro della campagna elettorale è quello delle morti sul lavoro. È un tema quotidiano e costante, negli ultimi mesi abbiamo avuto episodi molto gravi" e per questo "abbiamo bisogno di fare un punto nel Patto per il lavoro e per il clima con la ministra Calderone. Sul tema della sicurezza sul lavoro vogliamo e dobbiamo mettere in campo un impegno superiore".