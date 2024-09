La presidente Priolo: "Allerta rossa, ma non siamo a maggio 2023"

Dalle ore 12 l'allerta è diventata rossa in Romagna e nel bolognese. Lo ha comunicato in una conferenza stampa la presidente Priolo, aggiungendo di aver concordato coi sindaci interessati la chiusura delle scuole a Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, per la giornata di domani e, per chi può usufruire di smartworking, parimenti evitare spostamenti là dove non siano necessari.

Il ciclone Boris, che tanto ha già colpito l'Europa, sta scendendo giù attraverso l'Adriatico, ha spiegato Priolo, ed è arrivato a colpire la Regione: “In alcuni casi – ha continuato la presidente – avremo superamenti di soglia 3, in altri di soglia 2, ma sono cumulate lontane da quelle del maggio 2023”, ha tenuto a tranquillizzare. “Sappiamo che tanti si recano sul posto per fare foto, vedere coi propri occhi – ha continuato – ma sconsigliamo fortemente di andare in prossimità dei corsi d'acqua”.

Attivato nel pomeriggio e fino a sabato 21 settembre, il numero verde regionale 800 024662 dalle 8 alle 20. Ogni informazione utile è reperibile sul portale Allerta Meteo Emilia-Romagna con la sezione Cosa fare in caso di alluvioni.

Nel video gli interventi di Irene Priolo, presidente Regione Emilia-Romagna