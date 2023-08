La promessa del generale Figliuolo: "I territori alluvionati saranno rimborsati al 100%"

Il commissario per la ricostruzione, generale Figliuolo, ribadisce la promessa del governo Meloni all'indomani delle alluvioni: rimborsi al 100%. Arriveranno, assicura. La prima ordinanza, già firmata ieri, mette a disposizione 289 milioni per i lavori effettuati in somma urgenza. In arrivo altre ordinanze, annuncia Figliuolo, le stiamo affinando con la Regione. Impossibile però oggi, conferma, dare date precise. Il presidente Bonaccini ringrazia il commissario e la sua struttura per l'ottima collaborazione, ma torna a chiedere al governo di sbloccare il miliardo di euro circa non utilizzato per gli ammortizzatori sociali, cifra che il generale potrebbe così avere subito a disposizione, e di usare il credito d'imposta come già avvenne per il terremoto. Ossia il privato riceve soldi dalla banca per ristrutturazioni, ricostruzioni, o per comprare ciò che serve, e lo Stato garantisce alle banche di rientrare di quanto speso.

Nel video gli interventi del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione, e di Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna